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1
Hạng 3 Mexico Hạng 3 Mexico
1
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
9
UAE Pro League UAE Pro League
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Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
10
La Liga La Liga
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Bundesliga Bundesliga
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Serie A Serie A
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Ligue 1 Ligue 1
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UEFA Champions League UEFA Champions League
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UEFA Europa League UEFA Europa League
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UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
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Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
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ASEAN Championship ASEAN Championship
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VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
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MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
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Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
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J1 League J1 League
10
K League 1 K League 1
6
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
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VĐQG Argentina VĐQG Argentina
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VĐQG Brasil VĐQG Brasil
9
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
8
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
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VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
11
La Liga 2 La Liga 2
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VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
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Bundesliga 2 Bundesliga 2
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Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
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VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
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VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
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VĐQG Thụy Sĩ VĐQG Thụy Sĩ
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Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
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VĐQG Hy Lạp VĐQG Hy Lạp
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VĐQG Áo VĐQG Áo
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Hạng 2 Ý Hạng 2 Ý
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Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
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Australian Welsh League Australian Welsh League
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Bahrain Premier League Bahrain Premier League
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Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
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Brazilian Campeonato Gaucho 2 Brazilian Campeonato Gaucho 2
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Brazilian Cup Brazilian Cup
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Brazilian Paulista Women League Brazilian Paulista Women League
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Brazilian Serie C Brazilian Serie C
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Brazilian Serie D Brazilian Serie D
3
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
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Central American Cup Central American Cup
6
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
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Chilean Cup Chilean Cup
2
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
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Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
4
Copa Argentina Copa Argentina
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Copa de la Liga Copa de la Liga
2
Copa Ecuador Copa Ecuador
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Copa Rio Copa Rio
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Cúp Armenia Cúp Armenia
2
Cúp Bồ Đào Nha Cúp Bồ Đào Nha
2
Cúp Croatia Cúp Croatia
4
Cúp Đan Mạch Cúp Đan Mạch
4
Cúp Estonian Cúp Estonian
1
Cúp League Trophy Cúp League Trophy
1
Cúp Na Uy Cúp Na Uy
1
Cúp Nga Cúp Nga
7
Cúp Séc Cúp Séc
1
Cúp Slovakia Cúp Slovakia
1
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
7
Czech 3 liga Czech 3 liga
2
Czech U19 League Czech U19 League
1
Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
8
English Football League One English Football League One
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English National League English National League
1
English Northern Premier League English Northern Premier League
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European Mediterranean Football Games European Mediterranean Football Games
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FFSA Premier League FFSA Premier League
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FIFA Intercontinental Cup FIFA Intercontinental Cup
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FNL Nga FNL Nga
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Georgia Cup Georgia Cup
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Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
1
Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
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Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
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Hạng 2 Áo Hạng 2 Áo
3
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
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Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
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Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
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Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
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Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
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Hạng Nhất Na Uy Hạng Nhất Na Uy
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Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
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Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
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Hạng Nhất Trung Quốc Hạng Nhất Trung Quốc
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Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
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Hunan Football League Hunan Football League
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Indian Mizoram Premier League Indian Mizoram Premier League
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J2 League J2 League
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J3 League J3 League
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Japanese Nadeshiko League 2 Japanese Nadeshiko League 2
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JFL JFL
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Jordan Cup Jordan Cup
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K League 2 K League 2
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K3 League K3 League
3
K4 League K4 League
3
Kuwait Premier League Kuwait Premier League
1
League Cup League Cup
2
Ligue 2 Ligue 2
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Malaysia A1 Semi-Pro League Malaysia A1 Semi-Pro League
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MLS Next Pro MLS Next Pro
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Na Uy U19 Na Uy U19
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New Zealand Central Premier League New Zealand Central Premier League
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Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
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Ngoại hạng Azerbaijan Ngoại hạng Azerbaijan
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Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
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Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
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Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
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Ngoại Hạng Nữ Nga Ngoại Hạng Nữ Nga
4
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
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NSW Premier League NSW Premier League
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NSW-N Premier League NSW-N Premier League
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Nữ USA Nữ USA
5
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
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Paraguayan Cup Paraguayan Cup
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Poland Mloda Ekstraklasa Poland Mloda Ekstraklasa
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Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
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QLD Premier League QLD Premier League
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RUS D3B RUS D3B
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Shandong Qilu Football Super League Shandong Qilu Football Super League
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Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
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Slovak 2.Liga Slovak 2.Liga
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South Australia State League 1 South Australia State League 1
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Tajikistan Higher League Tajikistan Higher League
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TAS Premier League TAS Premier League
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TSAmania Premier Championship TSAmania Premier Championship
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U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
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UEFA EL W UEFA EL W
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UEFA Women Champions League UEFA Women Champions League
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Ukrainian Second League Ukrainian Second League
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USL Championship USL Championship
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USL League One USL League One
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VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
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VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
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VĐQG Estonia VĐQG Estonia
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VĐQG Georgia VĐQG Georgia
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VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
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VĐQG Honduras VĐQG Honduras
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VĐQG Hungary VĐQG Hungary
5
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
3
VĐQG Iran VĐQG Iran
6
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
4
VĐQG Latvia VĐQG Latvia
4
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
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VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
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VĐQG Qatar VĐQG Qatar
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VĐQG Romania VĐQG Romania
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VĐQG Serbia VĐQG Serbia
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VĐQG Slovakia VĐQG Slovakia
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VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
5
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
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VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
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FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
4
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
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International Women International Women
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Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
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William Jones Cup Women’s William Jones Cup Women’s
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LOL
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CSGO
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ASEAN Championship
20:00 - 26.08
Việt Nam
vs
Thái Lan
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ROY
NICK BRADY

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Cúp Armenia
19:00 - 26.08
MIKA Ashtarak
vs
Bentonit Idzhevan
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0 - 0
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1 - 3
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3 - 1
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0 - 0
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1 - 3
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3 - 1
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VĐQG Malaysia
20:00 - 26.08
Kuala Lumpur FC
vs
Kuching City FC
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1 - 0
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1 - 1
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3 - 1
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1 - 0
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1 - 1
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3 - 1
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ZANE

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Czech U19 League
20:00 - 26.08
Tescoma Zlin U19
vs
Pardubice U19
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1 - 1
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4 - 0
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2 - 1
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1 - 1
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4 - 0
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2 - 1
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Indian Mizoram Premier League
20:30 - 26.08
Saikhamakawn FC
vs
Aizawl FC
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4 - 0
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2 - 3
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3 - 3
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4 - 0
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2 - 3
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3 - 3
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Ngoại hạng Ai Cập
21:00 - 26.08
Smouha SC
vs
Asyut Petroleum
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
RAVEN

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-

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-

-

VĐQG Uzbekistan
21:00 - 26.08
Lokomotiv Tashkent
vs
Bunyodkor
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2 - 0
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0 - 1
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2 - 3
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2 - 0
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0 - 1
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2 - 3
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VĐQG Uzbekistan
21:00 - 26.08
Mashal Muborak
vs
Navbahor Namangan
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2 - 1
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0 - 0
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6 - 0
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2 - 1
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0 - 0
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6 - 0
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-

-

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Cúp Nga
21:00 - 26.08
Dynamo Stavropol
vs
FK Astrakhan
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1 - 1
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1 - 1
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0 - 2
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1 - 1
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1 - 1
Flag Flag
0 - 2
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JEAN

-

-

-

-

-

-

Cúp Croatia
21:30 - 26.08
Granicar Kotoriba
vs
NK Zagorec Krapina
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Cúp Croatia
21:30 - 26.08
Slavonija Pozega
vs
NK Moslavina Kutina
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Cúp Croatia
21:30 - 26.08
Tomislav
vs
NK Uljanik
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Hạng Nhất Belarus
21:30 - 26.08
FK Orsha
vs
Dinamo-2 Minsk
Flag
2 - 0
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2 - 1
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2 - 2
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2 - 0
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2 - 1
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2 - 2
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Cúp Estonian
22:00 - 26.08
Elva
vs
Tallinna Kalev
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1 - 0
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3 - 1
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2 - 1
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1 - 0
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3 - 1
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2 - 1
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-

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-

-

-

UEFA EL W
22:00 - 26.08
Nữ SFK 2000 Sarajevo
vs
Nữ Slovan Liberec
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
BEE

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
22:00 - 26.08
ZNK Radomlje Women
vs
Nữ Valerenga
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
TAGE

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
22:00 - 26.08
Nữ Mitrovica
vs
Nữ Metalist 1925
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
FELIX

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
22:00 - 26.08
Nữ SeaSters Odessa
vs
Nữ Rosenborg BK
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
NEMO

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
22:00 - 26.08
Nữ Apollon Limassol
vs
Nữ Hafnarfjordur
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

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VĐQG Uzbekistan
22:00 - 26.08
Qizilqum Zarafshon
vs
Nasaf Qarshi
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1 - 0
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0 - 1
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4 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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4 - 0
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Xem thêm lịch trực tiếp
International Women
19:30 - 26.08
Nữ Puerto Rico
vs
Nữ Trung Quốc

-

-

-

-

-

-

FIBA Asia Cup Qualifiers
21:00 - 26.08
Palestine
vs
Kyrgyzstan
STEP

-

-

-

-

-

-

FIBA Asia Cup Qualifiers
23:00 - 26.08
Oman
vs
Kuwait
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
06:00 - 27.08
Nữ Connecticut Sun
vs
Nữ Golden State
STEP

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
09:00 - 27.08
Nữ Seattle Storm
vs
Nữ Toronto Tempo
ALAN

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
14:00 - 27.08
Quezon Toda Aksyon
vs
Abra Weavers
STEP

-

-

-

-

-

-

William Jones Cup Women’s
16:00 - 27.08
Nữ Lebanon
vs
Nữ Nhật Bản

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 27.08
Meycauayan
vs
Bulacan Kuyas

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
16:00 - 27.08
SEM Phoenix
vs
Cairns Taipans
ALAN

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
18:00 - 27.08
Caloocan Kankaloo
vs
Pasig City

-

-

-

-

-

-

FIBA Asia Cup Qualifiers
18:00 - 27.08
Sri Lanka
vs
Palestine

-

-

-

-

-

-

William Jones Cup Women’s
18:00 - 27.08
Nữ Thái Lan
vs
Nữ Đài Loan Blue

-

-

-

-

-

-

FIBA Basketball World Cup African Qualifiers
19:00 - 27.08
Guinea
vs
South Sudan

-

-

-

-

-

-

FIBA Basketball World Cup African Qualifiers
19:30 - 27.08
Angola
vs
CH Congo

-

-

-

-

-

-

Vietnam VBA
19:30 - 27.08
Hồ Chí Minh Wings
vs
Cần Thơ Catfish
ALAN

-

-

-

-

-

-

FIBA Asia Cup Qualifiers
20:00 - 27.08
Bahrain
vs
Oman

-

-

-

-

-

-

FIBA Asia Cup Qualifiers
21:00 - 27.08
Kazakhstan
vs
Maldives

-

-

-

-

-

-

FIBA Basketball World Cup African Qualifiers
22:00 - 27.08
Nigeria
vs
Cameroon

-

-

-

-

-

-

FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
22:30 - 27.08
Phần Lan
vs
Thụy Điển
ALAN

-

-

-

-

-

-

Europe Basketball Championship Qualifier
23:30 - 27.08
Đan Mạch
vs
Romania

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Double
19:30 - 26.08
Ignacio Carou
Facundo Mena
vs
Federico Iannaccone
Georgii Kravchenko
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ignacio Carou/Facundo Mena
-
-
-
-
-
Federico Iannaccone/Georgii Kravchenko
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Roehampton 2, Great Britain Men Singles
19:50 - 26.08
Johannus Monday
vs
Lui Maxted
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Johannus Monday
-
-
-
-
-
Lui Maxted
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles
20:15 - 26.08
Facundo Mena
vs
Kai Wehnelt
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Facundo Mena
-
-
-
-
-
Kai Wehnelt
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
22:00 - 26.08
Zheng Qinwen
vs
Clara Burel
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-
Clara Burel
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
22:00 - 26.08
Linda Fruhvirtova
vs
Carson Branstine
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Linda Fruhvirtova
-
-
-
-
-
Carson Branstine
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
23:10 - 26.08
Timofey Skatov
vs
Grigor Dimitrov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Timofey Skatov
-
-
-
-
-
Grigor Dimitrov
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
23:10 - 26.08
Tyra Caterina Grant
vs
Himeno Sakatsume
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tyra Caterina Grant
-
-
-
-
-
Himeno Sakatsume
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
00:20 - 27.08
Luka Mikrut
vs
Nishesh Basavareddy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Luka Mikrut
-
-
-
-
-
Nishesh Basavareddy
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
00:20 - 27.08
Nao Hibino
vs
Anna Siskova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nao Hibino
-
-
-
-
-
Anna Siskova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
01:30 - 27.08
Henrique Rocha
vs
Lloyd Harris
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Henrique Rocha
-
-
-
-
-
Lloyd Harris
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
02:40 - 27.08
Liam Draxl
vs
Andrew Johnson
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Liam Draxl
-
-
-
-
-
Andrew Johnson
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Winston Salem, USA Men Singles
03:00 - 27.08
Juan Manuel Cerundolo
vs
Sebastian Baez
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Juan Manuel Cerundolo
-
-
-
-
-
Sebastian Baez
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Monterrey, Mexico Women Singles
04:00 - 27.08
Maria Timofeeva
vs
Li Ann
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maria Timofeeva
-
-
-
-
-
Li Ann
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Winston Salem, USA Men Singles
04:10 - 27.08
Lorenzo Sonego
vs
James Duckworth
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lorenzo Sonego
-
-
-
-
-
James Duckworth
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Monterrey, Mexico Women Singles
04:30 - 27.08
Cristina Bucsa
vs
Darja Vidmanova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cristina Bucsa
-
-
-
-
-
Darja Vidmanova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Winston Salem, USA Men Singles
05:30 - 27.08
Aleksandar Kovacevic
vs
Stefanos Tsitsipas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aleksandar Kovacevic
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Winston Salem, USA Men Singles
06:40 - 27.08
Martin Damm Jr
vs
Fabian Marozsan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Martin Damm Jr
-
-
-
-
-
Fabian Marozsan
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Xem thêm lịch trực tiếp
European Championships Women
20:00 - 26.08
Nữ Slovenia
vs
Nữ Latvia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Slovenia
-
-
-
-
-
Nữ Latvia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
21:00 - 26.08
Nữ Pháp
vs
Nữ Italy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
Nữ Italy
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
21:00 - 26.08
Nữ Áo
vs
Nữ Bulgaria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Áo
-
-
-
-
-
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Mediterranean Games Women
22:00 - 26.08
Nữ Hy Lạp
vs
Nữ Bắc Macedonia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hy Lạp
-
-
-
-
-
Nữ Bắc Macedonia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
23:00 - 26.08
Nữ Đức
vs
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Đức
-
-
-
-
-
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
00:00 - 27.08
Nữ Serbia
vs
Nữ Hy Lạp
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
Nữ Hy Lạp
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Mediterranean Games Women
01:00 - 27.08
Nữ Italy
vs
Nữ Serbia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Italy
-
-
-
-
-
Nữ Serbia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

CAVA Men Volleyball Championships
02:00 - 27.08
Italy
vs
Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Italy
-
-
-
-
-
Đức
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup Final Six
03:00 - 27.08
USA
vs
Dominican Republic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Dominican Republic
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup Final Six
05:00 - 27.08
Canada
vs
Mexico
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Canada
-
-
-
-
-
Mexico
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup Final Six
07:00 - 27.08
Puerto Rico
vs
Guatemala
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Puerto Rico
-
-
-
-
-
Guatemala
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
21:00 - 27.08
Nữ Ukraine
vs
Nữ Serbia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ukraine
-
-
-
-
-
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
00:00 - 28.08
Nữ CH Séc
vs
Nữ Bulgaria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Séc
-
-
-
-
-
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
Hitpoint Masters Summer 2026
21:20 - 26.08
EXILE esports
vs
BRUTE
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Prime League 1st Division Summer 2026
22:00 - 26.08
Eintracht Spandau
vs
Kaufland Hangry Knights
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Rift Legends Summer 2026
22:00 - 26.08
Forsaken
vs
Orzeł Barcząca Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Hitpoint Masters Summer 2026
23:30 - 26.08
eSuba
vs
CITA Kaizen
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Rift Legends Summer 2026
00:30 - 27.08
BOMBA Team
vs
DOCISK
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Circuito Desafiante Split 2 2026
03:00 - 27.08
7REX
vs
KaBuM! Ilha das Lendas
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

North American Challengers League Summer 2026
04:00 - 27.08
Conviction
vs
Dorado Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
csgo
NODWIN Clutch Series 11
21:40 - 26.08
GenOne
vs
Nordic Partners
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

NODWIN Clutch Series 11
00:00 - 27.08
Upgrade
vs
BET-M
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

CCT 2026 South America Series 5
02:00 - 27.08
BESTIA Academy
vs
Zetta
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

ESL Challenger League Season 52 South America Cup 1
04:00 - 27.08
Turma do Pagode
vs
ALKA
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

ESL Challenger League Season 52 South America Cup 1
04:00 - 27.08
Imperial
vs
ODDIK
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

ESL Challenger League Season 52 South America Cup 1
04:00 - 27.08
Bounty Hunters
vs
Galorys
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

Với việc có rất nhiều ưu điểm như kể trên, Xoilac TV chính là website phát sóng tructiepbongda mà bạn nên lựa chọn. Khi muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mà mình muốn, với chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

Với việc đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, thì chắc chắn mục tiêu phát triên của Xôi Lạc TV sẽ là trở thành website truc tiep bong da hàng đầu Việt Nam. Để phát sóng các trận đấu bóng đá hấp dẫn đến cho mọi người với chất lượng cao nhất.

Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
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  • Tips: Chúng tôi còn chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm soi kèo nhà cái chuẩn xác nhất từ chuyên gia. Mà bạn có thể tham khảo để tăng tỷ lệ thắng khi cá cược bất kỳ trận đấu nào
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Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

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Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

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  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
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  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
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  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
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Xem tructiepbongda hôm nay
  • Chất lượng trong trận đấu được phát sóng tại Xoilac Z cũng cực kỳ cao, từ hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực đi kèm với màn hình kích thước chuẩn
  • Tốc độ mà trận đấu diễn ra cũng khà là ổn định và mượt mà. Cho nên bạn rất ít khi nào thấy xuất hiện giật hay lag
  • Chúng tôi còn có các BLV tên tuổi tại Việt Nam hiện nay, để tham gia bình luận các trận đấu mỗi ngày. Càng làm cho trải nghiệm xem tructiepbongda của bạn trở nên sinh động hơn rất nhiều lần
  • Tại đây, khi xem trận đấu từ đầu cho đến cuối thì bạn cũng gần như không bao giờ thấy xuất hiện giật, lag hay đứng hình. Bởi chúng tôi không muốn người xem bị làm phiền
  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

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Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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Đia chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

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